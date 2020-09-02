«Все по правилам!» В Совфеде одобрили испытание вакцины на пенсионерах

«Необходимо соблюдение правил, которые прописаны в законодательстве и в процедурах исследований. Для того чтобы соблюсти чистоту всех необходимых исследований, нужны разновозрастные параметры всех добровольцев, которые будут участвовать в третьем этапе проверки вакцин. Международные требования должны быть выполнены, в том числе и для того, чтобы реализовывать вакцину в других государствах. Также должны быть выполнены требования нашего законодательства. Только этим определяется характер той группы исследователей, которые должны участвовать в этом эксперименте. Что касается граждан от 60 лет, конечно, это добровольная позиция. Каждый сам для себя должен решить, соответствует ли его здоровье с представлениями о том, что это будет за исследование, готов или не готов он участвовать в этих процедурах. А вообще, идет третий этап, он прописан в законодательстве, здесь все идет по правилам!», - заключил он.

Первая отечественная вакцина против COVID-19 прошла клинические испытания в июле и в августе была зарегистрирована под названием «Спутник-V». По данным РФПИ, заявки на приобретение доз препарата пришли уже из 20 стран. В России разрабатываются ещё несколько вакцин, вторая должна появиться в сентябре.

