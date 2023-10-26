«Верное решение!»: Рестораторы просят год-два для перехода на «русские» вывески
Управляющий партнер холдинга «Тигрус» Александр Мурачев в эфире НСН согласился с идеей оформлять вывески на русском языке, но попросил на их замену год-два.
Идея заменить английские слова с вывесок и витрин на русские в целом правильная, но властям не стоит торопить рестораторов со скорой заменой, потому что это дорогая затея. Таким мнением в эфире НСН поделился управляющий директор ресторанного холдинга "Тигрус" (в него входят, в частности, рестораны "Osterio Mario") Александр Мурачев.
Ранее глава комитета по культуре Елена Ямпольская и ряд депутатов внесли законопроект по борьбе с заимствованиями. Они считают, что сегодня слишком активно используются рекламные вывески на иностранном языке.
«Мы предполагали, что к этому все идет. И некоторые названия ресторанов, и подстрочник Italian restaraunt мы постепенно оформляем на русском языке. Как-то бастовать мы не будем и в целом поддерживаем эту идею. Кажется, для России это правильное решение. Главное, чтобы это не было резким запретом, где бизнесменов просто обяжут заменить все вывески за месяц – это очень дорого. Мы надеемся, что если закон примут, то на замену дадут год-два, чтобы у бизнеса не было финансового шока», - сказал Мурачев.
Ранее Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов предложил избавиться от англицизма «релокант» и называть таких людей перебежчиками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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