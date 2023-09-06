«Сплошные глупости!»: Запрет на английский язык в аэропортах нарушит регламент

«Это сплошные глупости, нельзя из крайности в крайность уходить. Международные перевозки остались, терминалы работают для всех, оставлять нужно, так как это международный язык, никуда не денешься. Мы вообще тогда нарушим все принятые нормы, мы должны придерживаться каких-то стандартов. Существует определенный регламент, авиационные правила, правила обслуживания пассажиров, есть Федеральное авиационное правило №82. На борту тоже информация на двух языках идет, так должно быть», - отметил он.

По словам Горбачева, в некоторых аэропортах возможно установление еще и третьего языка, шумом это назвать сложно, так как информация помогает пассажирам ориентироваться.

«Что значит шум? То говорят, что мало информации, то теперь шум. Люди должны ориентироваться, не только наши граждане, но и приезжие. Два языка – это железно, а каждый аэропорт уже может устанавливать еще и дополнительно. В дальневосточных аэропортах идет объявление и на китайском языке. Все это надо оставлять. Сейчас объявления на табло тоже на китайском языке появляются», - резюмировал собеседник НСН.

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев ранее в комментарии РИА Новости предложил убрать английский язык из числа обязательных предметов в школе. Он высказал мнение, что в образовательной системе России нужно уходить от «прозападного вектора», указав на Китай, Латинскую Америку, Индию и Саудовскую Аравию, передает «Радиоточка НСН».

