Все гостиницы и пансионаты в Сочи откроются 21 июня
Все отели, гостиницы и пансионаты в Сочи начнут принимать постояльцев с 21 июня. Они будут работать в полном объеме после отмены ограничений, которые ранее были введены из-за распространения COVID-19. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявления администрации города.
Источник подчеркивает, что справки об отсутствии коронавируса и чистом эпидокружении гостям санаториев больше не понадобятся. Но в том случае, если пансионате или гостинице будут выявлены заболевшие COVID-19, они автоматически будут превращены в обсерваторы.
Также сообщается, что с 21 июня в Сочи, как и во всем Краснодарском крае, по решению губернатора снимут режим карантина. Однако режим повышенной готовности сохраняется.
Между тем, ранее Роспотребнадзор обязал гостиницы информировать ведомство о заселении в один номер неженатых пар. Об этом информирует «Российская газета». Требование Роспотребнадзора связано с продолжающейся угрозой распространения коронавируса.
Отмечается, администрациям гостиниц и отелей рекомендовано постояльцев заселять по одному, за исключением семей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru