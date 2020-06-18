Все гостиницы и пансионаты в Сочи откроются 21 июня

Все отели, гостиницы и пансионаты в Сочи начнут принимать постояльцев с 21 июня. Они будут работать в полном объеме после отмены ограничений, которые ранее были введены из-за распространения COVID-19. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявления администрации города.

Источник подчеркивает, что справки об отсутствии коронавируса и чистом эпидокружении гостям санаториев больше не понадобятся. Но в том случае, если пансионате или гостинице будут выявлены заболевшие COVID-19, они автоматически будут превращены в обсерваторы.

Также сообщается, что с 21 июня в Сочи, как и во всем Краснодарском крае, по решению губернатора снимут режим карантина. Однако режим повышенной готовности сохраняется.

Власти Краснодарского края отменят карантин с 21 июня

Между тем, ранее Роспотребнадзор обязал гостиницы информировать ведомство о заселении в один номер неженатых пар. Об этом информирует «Российская газета». Требование Роспотребнадзора связано с продолжающейся угрозой распространения коронавируса.

Отмечается, администрациям гостиниц и отелей рекомендовано постояльцев заселять по одному, за исключением семей.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:ГостиницыКоронавирусСочи
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