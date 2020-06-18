Власти Краснодарского края отменят карантин с 21 июня
В Краснодарском крае с 21 июня будет снят карантин. Как сообщил в четверг глава региона Вениамин Кондратьев, вместо него снова ведут режим повышенной готовности, что знаменует собой поэтапное возвращение к прежней жизни.
Губернатор, в частности, отметил, что после первых послаблений в регионе не было выявлено ни одного заболевшего среди отдыхающих, передаёт РИА Новости.
С 21 июня в Краснодарском крае будет ослаблен контроль для въезжающих. В частности, ов обсерваторы будут отправлять только туристов из-за границы. В регионе откроются все гостиницы без ограничений по номерному фонду, возобновят работу непродовольственные магазины площадью до 800 кв. метров и торгово-развлекательные центры, пишет «Коммерсантъ».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru