Минпромторг предложил ввести льготы для электроавтомобилей

Ведомство предлагает распространять программы льготного автокредитования. Как ожидается, размер скидки составит 25 процентов от стоимости транспортного средства, но не более 625 тысяч рублей. Ограничений по стоимости самого электромобиля не будет.

При этом необходимо соблюсти условие — электромобиль должен быть произведен в России в рамках специального инвестконтракта. Также Минпромторг предложил поддержать работников государственной системы образования, распространяя на них с 2022 года программу льготного автокредитования.

Как сообщалось, российские банки стали реже выдавать гражданам кредиты на автомобили, сообщает РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй. Так, в июне 2021 года доля одобренных заявок на автокредит снизилась до 36,9%.

