Все данные, поданные на онлайн-голосование, проходят проверку

Многоуровневую проверку проходят все данные участников электронного голосования, чтобы исключить подтасовок. Об этом сообщили в территориальной избирательной комиссии (ТИК) по дистанционному электронному голосованию.

«Все записи, поданные на электронное голосование, проходят многоуровневую сверку по различным базам. Такие сверки были инициированы Общественным штабом и проведены территориальной избирательной комиссией по дистанционному электронному голосованию с тем, чтобы не допустить подтасовок, возможностей «двойного» голосования и других инцидентов», - говорится в сообщении.

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Процедура предполагает, что пользователи вначале получили проверочное смс, далее проводился анализ сим-карт на активность. Также члены Общественного штаба выборочно обзванивали участников электронного голосования.

Дополнительная проверка проходила ежедневно в ручном режиме во всех участковых комиссиях. Было проверено в ручном режиме 1 млн 51 тыс. 155 кабинетов пользователей.

«В результате около 2 тыс. выявленных «сомнительных» записей подвергли дополнительной проверке. На сегодняшний день выявлено 284 сомнительных записи, которые вызывают подозрения в чистоте данных пользователей», - сказано в материале.

Ранее в Интернете появилась информация о возможности проголосовать в электронном виде за другого человека, если у злоумышленника есть персональные данные и сим-ка. В ТИКе напоминают об уголовном наказании за фальсификацию данных, которая приравнена к созданию фальшивых документов.

«Общественный штаб попросил Мосгоризбирком провести итоговую сверку списков после окончания электронного голосования. После его завершения в избиркомы будут переданы перечни проголосовавших онлайн, чтобы убедиться, что все они вычеркнуты из списков на получение бюллетеней», - подчеркивается в материале.

Территориальная избирательная комиссия по электронному голосованию еще раз заявляет о том, что несмотря на попытки обмануть систему электронного голосования все обнаруженные факты будут тщательно разобраны и при необходимости исключены из результатов голосования, как и происходило на протяжении всего хода дистанционного голосования.

Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию РФ началось 25 июня и завершится 1 июля. Подсчет голосов во всех регионах начнется после 20:00 по местному времени.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Конституция РФПоправки Голосование
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