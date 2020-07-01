Все данные, поданные на онлайн-голосование, проходят проверку

Процедура предполагает, что пользователи вначале получили проверочное смс, далее проводился анализ сим-карт на активность. Также члены Общественного штаба выборочно обзванивали участников электронного голосования.

Дополнительная проверка проходила ежедневно в ручном режиме во всех участковых комиссиях. Было проверено в ручном режиме 1 млн 51 тыс. 155 кабинетов пользователей.

«В результате около 2 тыс. выявленных «сомнительных» записей подвергли дополнительной проверке. На сегодняшний день выявлено 284 сомнительных записи, которые вызывают подозрения в чистоте данных пользователей», - сказано в материале.

Ранее в Интернете появилась информация о возможности проголосовать в электронном виде за другого человека, если у злоумышленника есть персональные данные и сим-ка. В ТИКе напоминают об уголовном наказании за фальсификацию данных, которая приравнена к созданию фальшивых документов.

«Общественный штаб попросил Мосгоризбирком провести итоговую сверку списков после окончания электронного голосования. После его завершения в избиркомы будут переданы перечни проголосовавших онлайн, чтобы убедиться, что все они вычеркнуты из списков на получение бюллетеней», - подчеркивается в материале.

Территориальная избирательная комиссия по электронному голосованию еще раз заявляет о том, что несмотря на попытки обмануть систему электронного голосования все обнаруженные факты будут тщательно разобраны и при необходимости исключены из результатов голосования, как и происходило на протяжении всего хода дистанционного голосования.

Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию РФ началось 25 июня и завершится 1 июля. Подсчет голосов во всех регионах начнется после 20:00 по местному времени.

