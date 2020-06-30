Шахназаров: Новая Конституция РФ – это Конституция суверенной страны

Карен Шахназаров: «Почему нет? Когда выборы происходят в течение нескольких дней, конечно, наверное, это дороже, но в этом вопросе особо экономить и не надо. С другой стороны, это гарантирует, что гораздо большее количество людей придет на выборы, а это значит, что те решения, которые будут приняты на выборах, будут более легитимными», – подчеркнул он в беседе с НСН.

