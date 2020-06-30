Шахназаров: Новая Конституция РФ – это Конституция суверенной страны
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин обратился к россиянам в преддверии последнего дня голосования
В предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию, с новым обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что поправки вступят в силу, только если за них проголосуют россияне. И призвал всех «сказать свое слово». Кроме того, глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что не считает обнуление сроков Путина главной целью поправок в Конституции.
Карен Шахназаров: «И я так не считаю. Я думаю, что сегодняшняя, новая редакция Конституции – это Конституция страны суверенной, у которой есть свой взгляд, свое мнение, и которая готова это мнение отстаивать. Но я не вполне согласен, что поправка об обнулении сроков президента неважна, это тоже важная часть. Предлагаю всем, кто не проголосовал, все-таки сделать это», – признался в эфире НСН Карен Шахназаров.
Выборы в несколько дней могут стать постоянными в России
Все последующие выборы в России хотят растянуть на несколько дней, как голосование по Конституции.
Карен Шахназаров: «Почему нет? Когда выборы происходят в течение нескольких дней, конечно, наверное, это дороже, но в этом вопросе особо экономить и не надо. С другой стороны, это гарантирует, что гораздо большее количество людей придет на выборы, а это значит, что те решения, которые будут приняты на выборах, будут более легитимными», – подчеркнул он в беседе с НСН.
США предрекли потерю мирового лидерства
На смену Соединенным Штатам в мировом лидерстве могут прийти Россия, Индия и Китай. Политологи считают, что, несмотря на то, что Вашингтон все еще впереди, свое первенство он утратил.
Карен Шахназаров: «Соединенные Штаты как глобальная империя, на мой взгляд, уже перестали существовать, хотя, конечно, остаются мощным и сильным государством и будут всегда влиять на мировую политику. Что касается лидерства, кто придет на смену Штатов - какого-то одного лидера не будет долгое время, у меня такое ощущение», – поделился кинорежиссер со слушателями НСН.
Названы самые востребованные профессии среди российских выпускников
Названы самые востребованные профессии среди российских выпускников. К ним относятся медицинские, педагогические и IT-специальности. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Карен Шахназаров: «Меня это, честно говоря, радует. Видимо, какой-то поворот происходит в сознании нашей молодежи, поскольку до этого все хотели стать юристами и менеджерами. И я надеюсь, что к востребованным профессиям еще добавятся инженеры, слесари и токари. Скажу вам как руководитель предприятия, найти хороших токарей и слесарей сегодня – это большая проблема», – подытожил в интервью НСН Карен Шахназаров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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