Все больницы в России предложили снабдить бесплатным Wi-Fi для пациентов

По словам депутата, у людей, попадающих в больницы, не всегда его доступ к мобильному интернету и им приходится тратить средства на телефонные звонки. Также парламентарий отметил, что в условиях продолжающейся пандемии, когда многие граждане находятся на лечении в инфекционных отделениях больниц с ограничением на посещение, мобильная связь или интернет остаются единственными средствами общения с внешним миром, включая родственников.

В марте прошлого года заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что бесплатный круглосуточный доступ к высокоскоростному интернету через Wi-Fi получили пациенты 41 многопрофильного стационара Москвы. По словам заммэра, проект по развитию сети Wi-Fi и улучшению качества связи в больницах города был запущен в 2020 году. Мобильный интернет позволяет пациентам общаться с родственниками, смотреть фильмы и читать книги онлайн, - все это делает пребывание в больнице более комфортным.

