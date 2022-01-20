Все больницы в России предложили снабдить бесплатным Wi-Fi для пациентов
Пациенты, находящиеся на стационарном лечении, должны получать бесплатный доступ в интернет. Такую инициативу депутат Госдумы Олег Матвейчев направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, сообщает RT.
В обращении говорится, что постоянный доступ в интернет и возможность пользоваться приложениями госуслуг, интернет-банкингом, мессенджерами стали обыденной необходимостью в современном обществе.
По словам депутата, у людей, попадающих в больницы, не всегда его доступ к мобильному интернету и им приходится тратить средства на телефонные звонки. Также парламентарий отметил, что в условиях продолжающейся пандемии, когда многие граждане находятся на лечении в инфекционных отделениях больниц с ограничением на посещение, мобильная связь или интернет остаются единственными средствами общения с внешним миром, включая родственников.
В марте прошлого года заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что бесплатный круглосуточный доступ к высокоскоростному интернету через Wi-Fi получили пациенты 41 многопрофильного стационара Москвы. По словам заммэра, проект по развитию сети Wi-Fi и улучшению качества связи в больницах города был запущен в 2020 году. Мобильный интернет позволяет пациентам общаться с родственниками, смотреть фильмы и читать книги онлайн, - все это делает пребывание в больнице более комфортным.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- Кабмин направит 2,7 млрд рублей на производство изделий для травматологии
- Политолог Рар: Бербок «переобулась» в вопросе российского газа
- NBC: ЦРУ сделало новые выводы относительно «гаванского синдрома»
- В России резко выросли продажи масок, антисептиков и экспресс-тестов на COVID-19
- Володин: закон об индексации пенсий могут принять в окончательном чтении в четверг
- Премьер Венгрии посетит Россию
- Парламент Чехии призвал правительство пересмотреть отношения с Россией
- Эксперт предрек исчезновение пластиковых кредитных карт в России
- Все больницы в России предложили снабдить бесплатным Wi-Fi для пациентов
- МВД передумало возвращать штрафы за превышение средней скорости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru