Песков: удар «Орешника» стал предупредительным звонком Западу
Странам Запада нужно рассматривать применение Россией ракетной системы «Орешник» как предупредительный звонок. Такое заявление представитель Кремля Дмитрий Песков сделал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
По словам Пескова, страны коллективного Запада под руководством Вашингтона, активно используют все доступные ресурсы, чтобы «подавить» Россию. В такой ситуации, подчеркнул он, удар «Орешником» носит предупредительный характер и служит напоминанием: «даже не думайте».
Также пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия нанесла удар новой ракетой весьма своевременно. Такие действия Дмитрий Песков охарактеризовал как эффективные.
21 ноября российский президент Владимир Путин объявил, что РФ провела испытания «одной из новейших российских ракетных систем средней дальности», которую назвали «Орешник». Под удар, как уточнял глава Кремля, попало предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепре. Применение «Орешника» — ответ на то, что украинские военные использовали западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru