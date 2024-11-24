Песков: удар «Орешника» стал предупредительным звонком Западу

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия нанесла удар новой ракетой весьма своевременно. Такие действия Дмитрий Песков охарактеризовал как эффективные.



21 ноября российский президент Владимир Путин объявил, что РФ провела испытания «одной из новейших российских ракетных систем средней дальности», которую назвали «Орешник». Под удар, как уточнял глава Кремля, попало предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепре. Применение «Орешника» — ответ на то, что украинские военные использовали западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

