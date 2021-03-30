Бесплатный Wi-Fi для пациентов доступен уже в 41 многопрофильном стационаре столицы

Бесплатный круглосуточный доступ к высокоскоростному интернету через Wi-Fi получили пациенты 41 многопрофильного стационара Москвы. Об этом журналистам рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра напомнила, что проект по развитию сети Wi-Fi и улучшению качества связи в больницах города был запущен в прошлом году.

«На сегодняшний день для пациентов создано почти 10 тысяч точек доступа к бесплатному Wi-Fi в 331 корпусе 41 многопрофильного стационара столицы», — рассказала Ракова.

Как отметила заммэра, стабильный доступ к интернету обеспечивает более комфортное пребывание в больнице. Пациенты могут общаться с близкими, смотреть любимые фильмы, читать книги онлайн.

Подключение столичных амбулаторно-поликлинического звена и службы скорой помощи к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) уже завершено, продолжается подключение стационаров Москвы.

Единая цифровая платформа позволяет врачам получать всю информацию от поступления пациента в стационар до его выписки. Также медикам открыт доступ к электронным медицинским картам (ЭМК) пациентов, благодаря чему они могут принимать взвешенные клинические решения при госпитализации и назначении лечения. Кроме того, при выписке пациента в ЭМК автоматически загружается эпикриз, который доступен для просмотра как лечащему врачу, так и самому гражданину.

