Минобороны доложило о потерях Украины в Курской области
Пресс-служба российского оборонного ведомства опубликовала новую сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область. За последние сутки в этом регионе были уничтожены более 260 украинских военных.
Кроме того, уничтожены боевая бронированная машина, пять автомобилей, миномет и танк. Живая сила и техника ВСУ поражены ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнем артиллерии в ряде населенных пунктов Курской области.
По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в этом регионе Киев потерял более 35 310 военных. Также Украина потеряла здесь 216 танков, 300 артиллерийских орудий, 11 HIMARS и другую технику.
Ранее российское оборонное ведомство сообщало о блокировке ВСУ в районе Ольговской рощи Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru