Минобороны доложило о потерях Украины в Курской области

Пресс-служба российского оборонного ведомства опубликовала новую сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область. За последние сутки в этом регионе были уничтожены более 260 украинских военных.



Кроме того, уничтожены боевая бронированная машина, пять автомобилей, миномет и танк. Живая сила и техника ВСУ поражены ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнем артиллерии в ряде населенных пунктов Курской области.