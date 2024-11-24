Минобороны доложило о потерях Украины в Курской области

Пресс-служба российского оборонного ведомства опубликовала новую сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область. За последние сутки в этом регионе были уничтожены более 260 украинских военных.

Кроме того, уничтожены боевая бронированная машина, пять автомобилей, миномет и танк. Живая сила и техника ВСУ поражены ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнем артиллерии в ряде населенных пунктов Курской области.

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По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в этом регионе Киев потерял более 35 310 военных. Также Украина потеряла здесь 216 танков, 300 артиллерийских орудий, 11 HIMARS и другую технику.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало о блокировке ВСУ в районе Ольговской рощи Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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