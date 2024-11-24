Эрдоган обсудит конфликт на Украине с генсеком НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит последние события в украинском конфликте с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В понедельник, 25 ноября, Рютте намерен прилететь в Анкару, сообщает Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.

По словам собеседника агентства, в ходе переговоров в понедельник Эрдоган и Рютте также обсудят устранение препятствий в сфере оборонных закупок между союзниками по НАТО и совместную борьбу Североатлантического альянса с терроризмом.

Эрдоган выступил против решения США разрешить удары вглубь России

Ранее Эрдоган выступил против решения США разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для атаки на территорию России. Турецкий лидер заявил, что такое решение лишь еще больше обострит конфликт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаНАТОТурцияЭрдоган

Горячие новости

Все новости

партнеры