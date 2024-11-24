Эрдоган обсудит конфликт на Украине с генсеком НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит последние события в украинском конфликте с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В понедельник, 25 ноября, Рютте намерен прилететь в Анкару, сообщает Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.
По словам собеседника агентства, в ходе переговоров в понедельник Эрдоган и Рютте также обсудят устранение препятствий в сфере оборонных закупок между союзниками по НАТО и совместную борьбу Североатлантического альянса с терроризмом.
Ранее Эрдоган выступил против решения США разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для атаки на территорию России. Турецкий лидер заявил, что такое решение лишь еще больше обострит конфликт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru