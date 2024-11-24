СМИ сообщили о стрельбе в Саратовской области, есть погибший
В городе Маркс Саратовской области произошел инцидент со стрельбой. По данным Telegram-канала «112», неизвестный несколько раз выстрелил в двоих мужчин, а затем скрылся.
По предварительной информации, в результате нападения погиб мужчина, его личность уже установлена — это 33-летний Михаил Кутузов. Другого пострадавшего, Андрея Соколовского доставили в местную больницу, его состояние не уточнялось.
Источники «112» утверждают, что стрельба началась в результате дорожного конфликта. По версии издания, огонь велся из пистолета.
На месте работает полиция, ведется розыск предполагаемого стрелка. Власти объявили в городе план «Перехват», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ сообщили о стрельбе в Саратовской области, есть погибший
- Минобороны доложило о потерях Украины в Курской области
- Эрдоган обсудит конфликт на Украине с генсеком НАТО
- Песков: удар «Орешника» стал предупредительным звонком Западу
- СМИ: новый удар ATACMS может прийтись на Ростовскую область
- Израиль назвал смерть раввина в ОАЭ терроризмом
- СМИ: В Подмосковье бизнесмен отсудил у BMW 300 млн руб. из-за неработающего вентилятора
- Песков назвал обновление ядерной доктрины РФ сигналом для Запада
- На фоне применения «Орешника» Медведев призвал Европу перестать помогать Украине
- Песков: О боевом испытании «Орешника» знал лишь узкий круг лиц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru