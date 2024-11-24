СМИ сообщили о стрельбе в Саратовской области, есть погибший

В городе Маркс Саратовской области произошел инцидент со стрельбой. По данным Telegram-канала «112», неизвестный несколько раз выстрелил в двоих мужчин, а затем скрылся.



По предварительной информации, в результате нападения погиб мужчина, его личность уже установлена — это 33-летний Михаил Кутузов. Другого пострадавшего, Андрея Соколовского доставили в местную больницу, его состояние не уточнялось.