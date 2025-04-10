В России за три месяца закрылись 213 китайских автосалонов

Китайские автосалоны в России стали терять инвесторов в январе-марте текущего года, в стране закрылись 213 шоурумов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Газпромбанк автолизинг».

Эксперты напомнили, что за весь 2023 год закрылись 187 салонов, а в первом квартале прошлого года - 67. В исследовании уточняется, что больше всего закрытий зафиксировали у марок Bestune (26), Kaiyi (20) , DFM (16). Впервые в десятку брендов по числу закрытий попали Geely, Jaecoo, Jetour, LiAuto.

Специалисты предупредили, что если тренд сохранится на один или два квартала, по итогам года будет достигнут рекорд по закрытиям автосалонов. Объем локаций авторетейла в стране упадет ниже 4 тысяч.

По словам директора департамента продаж «Газпромбанк автолизинга» Николая Фомина, в первом квартале года были открыты 124 китайских салона. При этом за аналогичный период в 2024 году открылся 241 шоурум. Сейчас на все марки из Китая приходится 2,7 тысячи салонов.

Между тем вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с RT отметил, что некрупным холдингам на авторынке приходится достаточно сложно, и спрогнозировал дальнейшие закрытия салонов ряда марок из КНР.

