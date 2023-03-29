Суд оштрафовал жителя Перми за оскорбительное высказывание о Путине в соцсети

Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей жителя Перми, оскорбительно отозвавшемся в соцсетях о президенте РФ Владимире Путине. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФССП.

Суд квалифицировал поступок как «мелкое хулиганство».В сообщении говорится, что лингвистическая экспертиза установила, что автор поста позволил себе «оскорбить честь и достоинство главы государства» и дать «необоснованную негативную оценку его личностных качеств».

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Оштрафованный житель ранее уже привлекался к ответственности за оскорбления президента РФ.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ответственность за публичное «неуважение к обществу, государству и официальным государственным символам».

Прокуратура накануне утвердила обвинение экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзмана по делу о дискредитации армии, ему может грозить три года лишения свободы, передает НСН.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Закон Об ОскорбленииСудВладимир Путин

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