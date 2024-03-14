ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область

Отмечается, что в результате было уничтожено до 195 украинских военных. Также пять танков и четыре боевые бронированные машины.

Как добавили в ведомстве, попытку прорыва госграницы сорвали ударами авиации и артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские войска отразили восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении, передает «Радиоточка НСН».

