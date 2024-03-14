ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область
14 марта 202413:48
Российские военные пресекли попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться на территорию России в районе Сподарюшино в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате было уничтожено до 195 украинских военных. Также пять танков и четыре боевые бронированные машины.
Как добавили в ведомстве, попытку прорыва госграницы сорвали ударами авиации и артиллерии.
Ранее сообщалось, что российские войска отразили восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru