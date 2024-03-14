ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область

Российские военные пресекли попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться на территорию России в районе Сподарюшино в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Отмечается, что в результате было уничтожено до 195 украинских военных. Также пять танков и четыре боевые бронированные машины.

Как добавили в ведомстве, попытку прорыва госграницы сорвали ударами авиации и артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские войска отразили восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Белгородская областьСпецоперация

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