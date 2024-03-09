ВС РФ уничтожили комплекс разведки ВСУ под Одессой

Отмечается, что комплекс находился недалеко от Одессы. Уточняется, что в 2020 году на объект были допущены специалисты НАТО.

В российском Минобороны добавили, что ВС РФ также уничтожили склады боеприпасов 43-й, 3-й и 47-й бригад ВСУ, а также пункт управления беспилотниками в Степовом Запорожской области.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о предотвращении массовых атак дронов в Таганроге и близ Морозовска, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

