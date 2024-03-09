ВС РФ уничтожили комплекс разведки ВСУ под Одессой
Российские военные уничтожили комплекс космической и радиотехнической разведки ВСУ «Овидиополь-2», сообщили ТАСС в силовых структурах.
Отмечается, что комплекс находился недалеко от Одессы. Уточняется, что в 2020 году на объект были допущены специалисты НАТО.
В российском Минобороны добавили, что ВС РФ также уничтожили склады боеприпасов 43-й, 3-й и 47-й бригад ВСУ, а также пункт управления беспилотниками в Степовом Запорожской области.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о предотвращении массовых атак дронов в Таганроге и близ Морозовска, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru