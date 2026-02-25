ВС РФ признал незаконным лишение водительских прав из-за не доставленной СМС

Верховный суд РФ признал незаконным лишение водительских прав женщины, которой не пришло СМС о судебном заседании по рассмотрению вопроса о лишении ее водительского удостоверения, сообщает ТАСС.

Таким образом было отменено решение судьи Адлерского районного суда Сочи и постановление судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции вынесенные в отношении Валентины Барчаховой. Дело касалось управления транспортным средством водителем в состоянии опьянения. ВС РФ постановил, что дело должно быть возвращено на новое рассмотрение в Адлерский районный суд.

Женщину задержали за вождение в нетрезвом виде. По решению суда она была лишена водительских прав на 1,5 года и оштрафована на 30 тыс. рублей. Россиянка обжаловала данное решение из-за того, что сотрудники Адлерского суда по ошибке отправили уведомление о проведении заседания на другой номер.

Ранее ВС признал лишение прав за вождение после употребления катинонов законным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ВодителиСудыВодительские ПраваВерховный Суд РФ

