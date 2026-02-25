ВС РФ признал незаконным лишение водительских прав из-за не доставленной СМС
Верховный суд РФ признал незаконным лишение водительских прав женщины, которой не пришло СМС о судебном заседании по рассмотрению вопроса о лишении ее водительского удостоверения, сообщает ТАСС.
Таким образом было отменено решение судьи Адлерского районного суда Сочи и постановление судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции вынесенные в отношении Валентины Барчаховой. Дело касалось управления транспортным средством водителем в состоянии опьянения. ВС РФ постановил, что дело должно быть возвращено на новое рассмотрение в Адлерский районный суд.
Женщину задержали за вождение в нетрезвом виде. По решению суда она была лишена водительских прав на 1,5 года и оштрафована на 30 тыс. рублей. Россиянка обжаловала данное решение из-за того, что сотрудники Адлерского суда по ошибке отправили уведомление о проведении заседания на другой номер.
Ранее ВС признал лишение прав за вождение после употребления катинонов законным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- ВС РФ признал незаконным лишение водительских прав из-за не доставленной СМС
- «Додо Пицца» станет pet-friendly после увольнения курьера из-за бездомной собаки
- СМИ: Ким Чен Ын назначил 13-летнюю дочь главой ядерных сил страны
- СМИ: Споры о территориальных уступках могут привести к беспорядкам на Украине
- Раскрыта личность подорвавшего машину ДПС в Москве
- Уиткофф допустил новую встречу России, Украины и США в течение 10 дней
- СМИ: США разместили в Израиле 12 истребителей F-22
- Уиткофф заявил об обсуждении гарантий безопасности на переговорах в Женеве
- Сийярто заявил об устойчивости Венгрии к «энергошантажу» Киева
- США воздержались при голосовании ГА ООН по резолюции по Украине