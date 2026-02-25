В Вашингтоне приземлился «самолёт судного дня» перед обращением Трампа к Конгрессу
Американский «самолет судного дня» совершил посадку в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.
Это произошло незадолго до обращения лидера США Дональда Трампа с ежегодным посланием к Конгрессу. Оно запланировано на 21:00 во вторник (5:00 мск 25 февраля). Boeing-E4B Nightwatch покинул военную базу в Луизиане и через 3,5 часа приземлилось на военной базе Эндрюс.
Лайнер представляет собой модифицированную версию Boeing 747-200. Он обеспечивает непрерывное управление в условиях чрезвычайных ситуаций и служит летающим командным пунктом для высшего военного и политического руководства США.
Ранее женская сборная США по хоккею отклонила приглашение американского лидера на обращение к Конгрессу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
