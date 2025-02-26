За последние сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 270 боевиков, два БТР, 13 бронемашин, 26 машин, а также 12 пунктов управления беспилотниками и два склада боеприпасов.

Ранее глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов заявил «Радиоточке НСН», что говорить об окружении ВСУ в Курской области преждевременно.

