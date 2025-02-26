ВС РФ освободили Орловку и Погребки в Курской области
26 февраля 202513:18
Российская армия освободила Орловку и Погребки в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
За последние сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 270 боевиков, два БТР, 13 бронемашин, 26 машин, а также 12 пунктов управления беспилотниками и два склада боеприпасов.
Ранее глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов заявил «Радиоточке НСН», что говорить об окружении ВСУ в Курской области преждевременно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru