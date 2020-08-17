Верховный суд разрешил россиянам уходить с работы в день рождения пораньше

Верховный суд РФ разрешил жителям страны уходить с работы в день рождения пораньше. Об этом сообщает РИА Новости. Однако тут, как отмечает источник, есть одно условие – завершить рабочий день в праздник немного раньше сотрудники могут в том случае, если компании сложилась такая традиция.

А ранее стало известно, что россияне назвали основные плюсы и минусы работы из дома. По данным Роструда, каждый пятый назвал неудобством работы из «домашнего офиса» то, что члены семьи отвлекают их от исполнения служебных обязанностей.