ВС: отказ разблокировать телефон нельзя считать подтверждением вины

Верховный суд (ВС) признал, что отказ разблокировать телефон не может служить доказательством вины. Ранее суды первой и апелляционной инстанций посчитали отказ подсудимого Касенкова предоставить следствию пароли от телефонов подтверждением его вины. По мнению ВС, таким решением они нарушили принцип презумпции невиновности. В ВС также постановили, что любой гражданин в соответствии с Конституцией вправе защищать свои права и свободы всеми не запрещенными законом способами.

Ранее Касенкова приговорили к десяти годам колонии строгого режима по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали в Волгограде в декабре 2020 года и обнаружили у него свертки с запрещенными веществами, передает РБК.

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Суды первой и апелляционной инстанций, опровергая доводы защиты об отсутствии у подозреваемого умысла на незаконный сбыт наркотиков, сослались на его отказ предоставить правоохранительным органам пароли от изъятых у него телефонов.

Учтя и другие обстоятельства дела, ВС изменил приговор Касенкову. Действия подсудимого были переквалифицированы на более мягкую статью, мужчина вместо десяти лет колонии строгого режима получил три года и три месяца колонии общего режима.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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