ВС: отказ разблокировать телефон нельзя считать подтверждением вины

Верховный суд (ВС) признал, что отказ разблокировать телефон не может служить доказательством вины. Ранее суды первой и апелляционной инстанций посчитали отказ подсудимого Касенкова предоставить следствию пароли от телефонов подтверждением его вины. По мнению ВС, таким решением они нарушили принцип презумпции невиновности. В ВС также постановили, что любой гражданин в соответствии с Конституцией вправе защищать свои права и свободы всеми не запрещенными законом способами.

Ранее Касенкова приговорили к десяти годам колонии строгого режима по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали в Волгограде в декабре 2020 года и обнаружили у него свертки с запрещенными веществами, передает РБК.