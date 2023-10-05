Путин увеличил зарплаты судей

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о судьях «Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ».

«Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2023 года», - говорится в тексте.

Ранее Путин подписал указ о повышении зарплаты генерального прокурора страны Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».