Путин увеличил зарплаты судей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому зарплаты российских судей увеличатся в 1,055 раза.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о судьях «Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ».
«Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2023 года», - говорится в тексте.
Ранее Путин подписал указ о повышении зарплаты генерального прокурора страны Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российским олимпийцам выплатят компенсацию за пропуск соревнований
- ВС: отказ разблокировать телефон нельзя считать подтверждением вины
- Путин увеличил зарплаты судей
- Владимир Путин наградил актера Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- Таможенники изъяли у «мисс Москва – 2018» сумку и браслет за 2 млн рублей
- «Смена режима на Украине»: Аксенов назвал цель спецоперации
- Минобороны РФ: ПВО перехватили авиационную бомбу JDAM и восемь снарядов HIMARS
- «Протухшая новость»: «Ночные снайперы» ответили на призывы отменить концерт в Сургуте
- Путин создал новую комиссию СБ РФ по борьбе с угрозами биобезопасности
- Хакеры слили в сеть данные 7 тысяч клиентов компании Sony в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru