Врио замгубернатора Курской области Базарова арестовали на два месяца

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Уточняется, что Базарова отправили в СИЗО до 25 октября.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что уголовное дело касается строительства оборонительных сооружений в Белгородской области, где ранее работал Базаров, сообщает «Свободная пресса».