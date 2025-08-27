Врио замгубернатора Курской области Базарова арестовали на два месяца
Мещанский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в растрате в особо крупном размере врио заместителя Губернатора Курской области Владимира Базарова.
Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.
Уточняется, что Базарова отправили в СИЗО до 25 октября.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что уголовное дело касается строительства оборонительных сооружений в Белгородской области, где ранее работал Базаров, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Держат за лохов!»: Диетолог заявила, что китайские шарики не помогут похудеть
- Врио замгубернатора Курской области Базарова арестовали на два месяца
- В СПЧ назвали провокацией установку определяющих национальность камер
- Стивен Сигал зарегистрировал новый бизнес в России
- Трамп призвал привлечь Сороса и его сына к уголовной ответственности
- Самолет пытались поджечь в аэропорту Владикавказа
- Россиянам рассказали, как справиться с осенней хандрой
- Букеты из «экзотики» к 1 сентября предложили заменить на полевые цветы и калину
- Друг Дроздова опроверг слухи об ухудшении состояния телеведущего
- В отрасли объяснили, почему женщины чаще пользуются онлайн-кинотеатрами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru