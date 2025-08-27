Врио замгубернатора Курской области Базарова арестовали на два месяца

Мещанский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в растрате в особо крупном размере врио заместителя Губернатора Курской области Владимира Базарова.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Уточняется, что Базарова отправили в СИЗО до 25 октября.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что уголовное дело касается строительства оборонительных сооружений в Белгородской области, где ранее работал Базаров, сообщает «Свободная пресса».

