СМИ: замгубернатора НАО Блощинского задержали по подозрению в коррупции

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) - руководитель аппарата администрации НАО Андрей Блощинский задержан по подозрению в коррупции, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

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Администрация НАО, в свою очередь, сообщала о задержании некого высокопоставленного чиновника 27 марта. Уточняется, что задержанный сотрудник администрации НАО подозревается в коррупции.

Имя задержанного чиновника в администрации автономного округа не раскрыли.

Ранее замглавы Центрального таможенного управления ФТС арестовали по делу о взятке.

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