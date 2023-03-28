СМИ: замгубернатора НАО Блощинского задержали по подозрению в коррупции
Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) - руководитель аппарата администрации НАО Андрей Блощинский задержан по подозрению в коррупции, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Администрация НАО, в свою очередь, сообщала о задержании некого высокопоставленного чиновника 27 марта. Уточняется, что задержанный сотрудник администрации НАО подозревается в коррупции.
Имя задержанного чиновника в администрации автономного округа не раскрыли.
Ранее замглавы Центрального таможенного управления ФТС арестовали по делу о взятке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru