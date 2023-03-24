ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных таможенников по делу о взятках

Федеральная таможенная служба (ФТС) подтвердила задержание замглавы Центрального таможенного управления Александра Беглова и руководителя спецпоста Центральной акцизной таможни Александра Алеева по делу о взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники таможни по делу о взятке

«Факт задержания подтверждаем, идут следственные действия», — подчеркнули в ФТС.

Ранее СМИ сообщили, что Беглов и Алеев задержаны по делу о взятке в 3,8 млн рублей. Отмечалось, что в домах и на рабочих местах высокопоставленных таможенников были проведены обыски. Правоохранители изъяли более 40 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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