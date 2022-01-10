Врио губернатора Владимирской области Авдеев заразился коронавирусом

«В конце новогодних выходных почувствовал недомогание, поднялась температура. Сделал ПЦР - получил положительный тест на COVID-19. Болезнь в настоящий момент протекает без осложнений. Надеюсь, будет достаточно режима самоизоляции», —написал Авдеев в Instagram.

Как отметил врио губернатора, в течение недели он будет работать удаленно.

Авдеев призвал жителей Владимирской области вакцинироваться от коронавируса и соблюдать меры предосторожности.

Между тем в Роспотребнадзоре допустили, что после новогодних праздников в России может наблюдаться подъем заболеваемости COVID-19. Таким прогнозом поделился руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По словам эксперта, на заболеваемость повлияет распространение омикрон-штамма, отмечает телеканал «360».

