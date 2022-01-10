Врио губернатора Владимирской области Авдеев заразился коронавирусом
Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам глава региона.
«В конце новогодних выходных почувствовал недомогание, поднялась температура. Сделал ПЦР - получил положительный тест на COVID-19. Болезнь в настоящий момент протекает без осложнений. Надеюсь, будет достаточно режима самоизоляции», —написал Авдеев в Instagram.
Как отметил врио губернатора, в течение недели он будет работать удаленно.
Авдеев призвал жителей Владимирской области вакцинироваться от коронавируса и соблюдать меры предосторожности.
Между тем в Роспотребнадзоре допустили, что после новогодних праздников в России может наблюдаться подъем заболеваемости COVID-19. Таким прогнозом поделился руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По словам эксперта, на заболеваемость повлияет распространение омикрон-штамма, отмечает телеканал «360».
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