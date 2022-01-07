Канцлер Австрии заразился коронавирусом

«Нет причин для беспокойства, я чувствую себя хорошо», – подчеркнул Нехаммер.

В заявлении ведомства отмечается, что канцлер Австрии был привит от COVID-19 три раза.

Ранее Нехммер заявил о введении новых мер по борьбе с коронавирусом в Австрии. Так, время пребывания на карантине сократится до пяти дней.

