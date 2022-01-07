Канцлер Австрии заразился коронавирусом

У канцлера Австрии Карла Нехаммера обнаружили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство австрийского федерального канцлера.

Нехаммер получил положительный тест на коронавирус после того, как вернулся из отпуска четвертого января. Сейчас он находится на домашнем карантине. Симптомы коронавируса у политика не проявились.

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«Нет причин для беспокойства, я чувствую себя хорошо», – подчеркнул Нехаммер.

В заявлении ведомства отмечается, что канцлер Австрии был привит от COVID-19 три раза.

Ранее Нехммер заявил о введении новых мер по борьбе с коронавирусом в Австрии. Так, время пребывания на карантине сократится до пяти дней.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусАвстрия
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