Врио губернатора Филимонов пояснил, что перешел на английский язык от досады

По словам врио главы региона, он сделал это из-за досады и хотел продемонстировать чиновникам пример спонтанной речи. Филимонов отметил, что имеет образование международника, и заявил, что рад, что на этот случай обратили внимание.

«Учить языки надо. Как представители государства-лидера мы должны расширять границы общения, обмена и влияния, и для этого неплохо иметь в запасе английский. Надеюсь, что через год ситуация с языковыми экзаменами в нашем регионе станет лучше», — подчеркнул врио губернатора.

Филимонов также добавил, что во времена его учебы в школе преподавание английского языка в образовательных учреждениях находилось на высоком уровне, и поблагодарил своих педагогов. Он также порекомендовал изучать русский язык иностранным коллегам.

Напомним, Филимонов во время совещания, узнав, что результаты ЕГЭ по английскому языку в регионе отстают от общероссийских, обратился к главе департамента образования с вопросом: «What’s wrong with English? Please, answer my question», однако ответа на него не получил.