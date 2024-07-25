Врио губернатора Филимонов пояснил, что перешел на английский язык от досады
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов объяснил в интервью изданию «Газета.Ru», почему во время беседы о результатах ЕГЭ по иностранному языку перешел на английский язык в разговоре с подчиненными.
По словам врио главы региона, он сделал это из-за досады и хотел продемонстировать чиновникам пример спонтанной речи. Филимонов отметил, что имеет образование международника, и заявил, что рад, что на этот случай обратили внимание.
«Учить языки надо. Как представители государства-лидера мы должны расширять границы общения, обмена и влияния, и для этого неплохо иметь в запасе английский. Надеюсь, что через год ситуация с языковыми экзаменами в нашем регионе станет лучше», — подчеркнул врио губернатора.
Филимонов также добавил, что во времена его учебы в школе преподавание английского языка в образовательных учреждениях находилось на высоком уровне, и поблагодарил своих педагогов. Он также порекомендовал изучать русский язык иностранным коллегам.
Напомним, Филимонов во время совещания, узнав, что результаты ЕГЭ по английскому языку в регионе отстают от общероссийских, обратился к главе департамента образования с вопросом: «What’s wrong with English? Please, answer my question», однако ответа на него не получил.
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