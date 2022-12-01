Врио главы Херсонской области рассказал о возведении оборонительных сооружений в регионе

Фортификационные сооружения возводят на левом берегу Днепра быстро и по всем законам военной науки. Об этом сообщил врио главы Херсонской области России Владимир Сальдо, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

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По словам руководителя региона, работы ведутся под руководством опытных инженеров. На возведение фортификационных сооружений «выделены значительные финансовые ресурсы и привлечено большое количество строительных компаний».

Сальдо указал, что из-за работы строителей и большого количества фортификационных работ на левом берегу могут наблюдаться проблемы со связью.

«Банально просто порывы - экскаваторы работают, рвут кабеля. Приходится их восстанавливать», — подчеркнул врио главы региона.

По словам Сальдо, ситуация под контролем властей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыХерсон
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