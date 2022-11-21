В Госдуме назвали вопросом времени освобождение Херсона от ВСУ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождение Херсона от украинских военных лишь вопрос времени, сообщает РИА Новости.

«Освобождение правобережной части Херсонской области от оккупации украинских войск является вопросом времени», - сказал Шеремет.

Парламентарий полагает, что украинские военные и власти не знают, что делать с Херсоном, поскольку там нет воды, газа и электричества. Шеремет отметил, что Киев не принимает мер по восстановлению Херсона, а продолжает уничтожать его.

«Киевская власть относится к Херсону как к чужой территории», - подчеркнул Шеремет.

9 ноября Минобороны объявили о выводе российских сил с правого берега Днепра в левобережную часть Херсонской области. Отмечалось, что решение об обороне на левом берегу было принято, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. 11 ноября было заявлено, что перелокация завершена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

