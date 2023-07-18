Время ожидания проезда по Крымскому мосту достигает двух часов

Время ожидания в очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края составляет около двух часов с момента подъезда к сооружению до завершения прохождения досмотра, сообщает ТАСС.

США не видят последствий удара по Крымскому мосту на ход спецоперации

Машины к пункту досмотра пропускают по несколько десятков. Досмотр при небольшом количестве вещей занимает до 10 минут.

Ранее было восстановлено движение автотранспорта по мосту. Оно осуществляется в реверсивном режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиКрымский Мост

Горячие новости

Все новости

партнеры