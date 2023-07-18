Время ожидания проезда по Крымскому мосту достигает двух часов
18 июля 202304:31
Время ожидания в очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края составляет около двух часов с момента подъезда к сооружению до завершения прохождения досмотра, сообщает ТАСС.
Машины к пункту досмотра пропускают по несколько десятков. Досмотр при небольшом количестве вещей занимает до 10 минут.
Ранее было восстановлено движение автотранспорта по мосту. Оно осуществляется в реверсивном режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru