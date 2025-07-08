В Дагестане произошло массовое отравление
8 июля 202502:02
В Магарамкентском районе Дагестана произошло массовое отравление, сообщает в Telegram Роспотребнадзора по республике.
По предварительным данным, это случилось из-за воды. Поступила информация о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.
На месте работают специалисты ведомства, которые собирают пробы воды и биоматериала от пострадавших.
Ранее в Москве на отравление пожаловались 36 человек с туристического судна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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