Бразилия призвала уходить от зависимости от доллара
Страны должны постепенно уходить от зависимости от доллара в мировой торговле, сообщил журналистам президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
По его словам, перемены нужно осуществлять с осторожностью, однако обратного пути в этом уже нет. Глава государства в торговле с США допустил использование доллара. Однако это не обязательно, если речь идет «о торговле с Китаем, Индией, ЮАР».
Ранее доцент Финансового университета при российском правительстве Игорь Балынин заявил, что всё большее количество стран сокращает использование доллара США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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