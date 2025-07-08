Бразилия призвала уходить от зависимости от доллара

Страны должны постепенно уходить от зависимости от доллара в мировой торговле, сообщил журналистам президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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По его словам, перемены нужно осуществлять с осторожностью, однако обратного пути в этом уже нет. Глава государства в торговле с США допустил использование доллара. Однако это не обязательно, если речь идет «о торговле с Китаем, Индией, ЮАР».

Ранее доцент Финансового университета при российском правительстве Игорь Балынин заявил, что всё большее количество стран сокращает использование доллара США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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