Время использования шипованой резины в России могут сократить

Поясняется, что такие меры предлагается предпринять в связи с тем, что зимой российские дороги получают 90% ущерба. Отмечается, что в особенности страдают дороги, на которых водителям разрешено ездить со скоростью более 70 км/ч, пишет RT.

Предполагается, что сокращение срока эксплуатации шипованных шин с 273 до 188 дней позволит уменьшить износ дорог в Центральной России. Помимо этого, в «Автодоре» предложили установить максимальную скорость движения для авто зимой — 70–80 км/ч на всех типах дорог.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться в проблеме увеличения ДТП со смертельными исходами в 17 регионах России. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН призвал Дмитрия Медведева прежде всего обратить внимание на дорожное покрытие.

