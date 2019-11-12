Время использования шипованой резины в России могут сократить
В России могут сократить срок использования шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение новых правил. С таким предложением выступила группа компаний «Автодор», пишет РИА ФАН.
Поясняется, что такие меры предлагается предпринять в связи с тем, что зимой российские дороги получают 90% ущерба. Отмечается, что в особенности страдают дороги, на которых водителям разрешено ездить со скоростью более 70 км/ч, пишет RT.
Предполагается, что сокращение срока эксплуатации шипованных шин с 273 до 188 дней позволит уменьшить износ дорог в Центральной России. Помимо этого, в «Автодоре» предложили установить максимальную скорость движения для авто зимой — 70–80 км/ч на всех типах дорог.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться в проблеме увеличения ДТП со смертельными исходами в 17 регионах России. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН призвал Дмитрия Медведева прежде всего обратить внимание на дорожное покрытие.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Самолет с Моралесом вылетел из Парагвая в Мексику после дозаправки
- В НАК сочли логичным изъятие имущества у друзей коррупционеров
- ПВО Израиля перехватило десятки ракет Сектора Газа. Видео
- СК проверит причастность доцента-потрошителя к другим преступлениям
- В ОП РФ раскрыли причины массовых затоплений квартир россиян