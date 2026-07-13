Чтобы официально повысить возраст молодежи в России до 40 лет, нужно внести изменения в социальные гарантии и льготы для этой категории людей. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет из-за сохранения высокой работоспособности и активности, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова приводит РИА Новости. Напомним, что сегодня молодежью в России считается социально-демографическая группа в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Бассараб согласилась с академиком.

«Мнение Геннадия Онищенко полностью совпадает с теми рекомендациями, которые опубликованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ тоже считает, что возраст молодежи увеличился благодаря медицинскому обслуживанию, современным препаратам, вакцинации, антибиотикам — и достиг 40 лет. Другое дело, что для таких существенных изменений нам понадобятся изменения в социальных гарантиях и льготах. И это правильно. Если мы будем считать молодым человека до 40 лет, то мы должны предоставить ему соответствующие преференции по ипотечному кредитованию и как молодому специалисту. Даже ментальное восприятие себя сейчас изменилось. Раньше в 25 лет — это уже были состоявшиеся мужчины, а сейчас в 25 лет — это все-таки еще молодой человек», - рассказала она.