Новые льготы: Бессараб раскрыла, к чему приведет повышение возраста молодежи

Светлана Бессараб заявила НСН, что ВОЗ уже порекомендовал считать молодежью граждан до 40 лет.

Чтобы официально повысить возраст молодежи в России до 40 лет, нужно внести изменения в социальные гарантии и льготы для этой категории людей. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет из-за сохранения высокой работоспособности и активности, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова приводит РИА Новости. Напомним, что сегодня молодежью в России считается социально-демографическая группа в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Бассараб согласилась с академиком.

«Мнение Геннадия Онищенко полностью совпадает с теми рекомендациями, которые опубликованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ тоже считает, что возраст молодежи увеличился благодаря медицинскому обслуживанию, современным препаратам, вакцинации, антибиотикам и достиг 40 лет. Другое дело, что для таких существенных изменений нам понадобятся изменения в социальных гарантиях и льготах. И это правильно. Если мы будем считать молодым человека до 40 лет, то мы должны предоставить ему соответствующие преференции по ипотечному кредитованию и как молодому специалисту. Даже ментальное восприятие себя сейчас изменилось. Раньше в 25 лет это уже были состоявшиеся мужчины, а сейчас в 25 лет это все-таки еще молодой человек», - рассказала она.

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Также депутат раскрыла, повлечёт ли изменение возрастного порога для молодежи увеличение пенсионного возраста.

«Пенсионный возраст уже изменился, и в ближайшие 15–20 лет его точно менять не придётся. Нынешняя планка учитывает климатические и экономические условия страны», - подытожила она.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила НСН, что сотрудников старше 40 лет чаще берут туда, где нужна физическая работа, то есть в строительство, аграрную сферу, а вот в IT-отрасли и креативной индустрии по-прежнему ждут молодежь.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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