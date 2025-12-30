Саудовская Аравия сообщила о завершении операции на востоке Йемена
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией завершила военную операцию в порту Эль-Мукаллы в Йемене после атак по военному грузу. Об этом сообщило агентство SPA.
Удары нанесли по целям в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, пишет RT.
«Ограниченная военная операция в порту Эль-Мукаллы завершена, работа порта вернулась в нормальное русло», - отметила коалиция.
Жертв или сопутствующего ущерба в ходе операции не зафиксировано.
Ранее арабская коалиция в порту города Эль-Мукалла атаковала военный груз для сил Переходного совета Южного Йемена, захвативших власть в стратегически важных провинциях на востоке страны. Груз был доставлен на двух кораблях из ОАЭ.
