СМИ: Россияне сталкиваются с блокировками после переводов самому себе
Клиенты крупных банков России жалуются на блокировки операций и карт после переводов самому себе. Об этом пишут «Известия».
Как сообщил специалист по банковским спорам, управляющий партнер юридической компании «Провъ» Александр Киселев, сейчас под блокировку попадают крупные переводы и незначительные транзакции, и подобных случаев становится все больше. В свою очередь, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что банки принимают такие меры на фоне волны мошенничества, но часто блокировки выглядят чрезмерными и несоразмерными рискам. При этом начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев указал, что финансовые организации перестраховываются, опасаясь штрафов и отзыва лицензии за недостаточный контроль операций.
Как сообщили в Банке России, организации обязаны проверять операции клиентов на признаки мошенничества и предотвращать подозрительные действия. При исполнении норм закона «О национальной платежной системе» банки не блокируют счета, а лишь приостанавливают исполнение переводов. Если гражданин подтвердил операцию или совершил ее повторно, банк обязан исполнить транзакцию. Исключением становятся случаи, когда данные получателя денежных средств находятся в базе ЦБ о мошеннических операциях.
Ранее банки начали запрашивать у граждан сведения о родственных связях с человеком, которому планируется перевести крупную сумму денег, пишет 360.ru.
