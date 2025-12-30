В 2025 году россияне подали 20 млн заявлений на самозапрет на кредиты

Граждане России в уходящем году подали 20 млн заявлений на оформление самозапрета на кредиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

При этом россияне направили 1,6 млн заявлений на снятие самозапрета, отменив 8% установленных ранее ограничений на получение кредитов.

«По состоянию на 29 декабря 2025 года самозапрет установлен у 17,3 млн россиян», - рассказали в бюро.

В РФ чаще всего выбирают полный самозапрет на займы, на такое ограничение подали 18,2 млн заявок. Запрет онлайн-выдачи в банках и микрофинансовых организациях выбрали в 837,9 тысячи случаев, на полный запрет выдач в МФО пришлось 290,7 тысячи заявок, запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках - 266,1 тысячи.

Лидером по числу заявлений на самозапрет стала Москва, здесь подали 1,8 млн заявок на установку ограничений и 99,8 тысячи - на снятие. Также в топ-3 регионов вошли Московская область - 1,3 млн оформлений самозапрета и 79,4 тысячи снятий, и Санкт-Петербург - 888,2 тысячи и 51,4 тысячи соответственно.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал, что с 1 марта самозапрет на кредиты установили свыше 20 млн россиян, пишет 360.ru.

