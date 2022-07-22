«Вред здоровью и махинации»: В России указали на опасность программы фудшеринга

Накануне «Известия» сообщили, что Минпромторг поддержал развитие программы фудшеринг, когда торговые сети бесплатно передают нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. В ведомстве считают, что такая мера не только поддержит малоимущих, но и спасет около одного миллиона тонн продовольствия в год. Олег Павлов отметил, что для реализации программы нужно выстроить определенные механизмы.

«Проблема сроков годности – это одна из ключевых проблем для торговых сетей. При этом фудшеринг позволит ее решить, если будет предусмотрен механизм, согласно которому продукция с еще не истекшими сроками годности, но которые вот-вот подойдут, будет передаваться определенным группам населения. Главный момент в этой истории – это не допустить, чтобы такая продукция попадала на вторичный рынок, чтобы она не передавалась непонятным операторам и потом попадала в продажу. Обязательно должны сохраняться условия хранения этой продукции. Она должна передаваться именно в течение установленных сроков годности, иначе это будет риск вреда здоровью граждан», - сказал Павлов.

По его словам, Роспотребнадзор должен выработать механизм, при котором потребитель будет защищен от уже просроченной продукции.