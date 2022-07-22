«Вред здоровью и махинации»: В России указали на опасность программы фудшеринга
Нуждающимся гражданам могут раздавать продукцию не с истекающим, а уже с истекшим сроком годности, за этим необходимо следить, отметил в эфире НСН Олег Павлов.
Бесплатная раздача продуктов с истекающим сроком годности хорошая идея, однако нужно сделать так, чтобы вокруг нее не выстраивались махинации и соблюдались права граждан, заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне «Известия» сообщили, что Минпромторг поддержал развитие программы фудшеринг, когда торговые сети бесплатно передают нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. В ведомстве считают, что такая мера не только поддержит малоимущих, но и спасет около одного миллиона тонн продовольствия в год. Олег Павлов отметил, что для реализации программы нужно выстроить определенные механизмы.
«Проблема сроков годности – это одна из ключевых проблем для торговых сетей. При этом фудшеринг позволит ее решить, если будет предусмотрен механизм, согласно которому продукция с еще не истекшими сроками годности, но которые вот-вот подойдут, будет передаваться определенным группам населения. Главный момент в этой истории – это не допустить, чтобы такая продукция попадала на вторичный рынок, чтобы она не передавалась непонятным операторам и потом попадала в продажу. Обязательно должны сохраняться условия хранения этой продукции. Она должна передаваться именно в течение установленных сроков годности, иначе это будет риск вреда здоровью граждан», - сказал Павлов.
По его словам, Роспотребнадзор должен выработать механизм, при котором потребитель будет защищен от уже просроченной продукции.
«Основным регулятором в этой отрасли является Роспотребнадзор. Поэтому без его участия выработать такой механизм, когда права потребителя будут защищены, вряд ли удастся. Вообще, такая инициатива исходит от торговых сетей. Они платят существенные деньги за утилизацию этой продукции, она не позволяет им уменьшать налогооблагаемую базу. А благодаря фудшерингу они хотят снять с себя обязательство по утилизации, не тратить деньги на уничтожение продукции. Они хотят отдавать ее бесплатно, но при этом получать определенные налоговые послабления. Инициатива хорошая, но нужно сделать так, чтобы права граждан не нарушались и никаких махинаций вокруг нее не выстраивалось», - резюмировал Павлов.
В свою очередь юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнила, что если срок годности продукции истекает в день передачи товара гражданам, то это не будет считаться нарушением прав потребителя.
«Если будет указано, что срок годности истекает в день передачи, то нарушений не будет. Главное, что об этом будет извещен тот, кто приобретает данный продукт. Например, продукты по акции продаются с истекающим сроком годности: он истекает либо сегодня, либо завтра, либо послезавтра», - объяснила юрист.
Ранее Минпромторг предлагал другой проект помощи малоимущим – «Продовольственный сертификат». Предполагалось, что на специальную банковскую карту будут поступать средства, которые можно потратить только на определенные виды товаров.
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