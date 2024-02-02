«Мы не были политизированными!»: «Би-2» объяснились за отъезд из России

Участник группы «Би-2» Ян Николенко на пресс-конференции в Израиле заявил, что коллектив был вынужден покинуть страну. 

Участник группы «Би-2» Ян Николенко на пресс-конференции в Израиле заявил, что коллектив никогда не был политизированным, но после начала СВО был вынужден уехать из РФ «практически сразу». Эксклюзивное видео с признанием есть у «Радиоточки НСН».

«Мы никогда не были политизированной группой, просто писали как писали. И, соответственно, когда началась ***** (спецоперация, прим. НСН), стали писать об этом. И в какой-то момент накопилось к нам такое количество вопросов, что с нами решили поговорить лично. А для этого нас нужно доставить туда, где это будет удобно – в Москву», - сказал он.

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Музыкант также отметил, что группа покинула Россию почти сразу после начала спецоперации, так как им «полностью перекрыли кислород».

«Мы выехали (из России) практически сразу после начала ***** (военной операции): какое-то время мы пытались как-то там существовать, но дальше нам полностью перекрыли кислород, мы больше не могли там работать и уехали. И вот настал момент, когда до нас практически дотянулись. И довольно жестко пригласили вернуться домой – возможно, в автозаке», - заключил он.

Внешнеполитическое ведомство Израиля накануне разослало аккредитованным СМИ приглашение посетить мероприятие, однако перед его началом менеджер группы вызвал охрану, чтобы та выпроводила российских журналистов из лобби отеля.

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Группу «Би-2» арестовали 24 января после концерта на Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда. Артисты почти неделю провели в центре временного содержания иммиграционной полиции.

Музыкант Егор Бортник (Лева Би-2, признан в России иноагентом), приземлившись в израильском аэропорту, поблагодарил австралийское посольство и «ребят из Америки», которые, по его признанию, содействовали в вызволении коллектива в Израиль.

Более того, Лева уверен, что приключения «Би-2» в Таиланде – это проделки российских чиновников, которые хотели «вернуть» группу домой, чтобы «поиграть на ложках».

Напомним, что депутат Госдумы Андрей Луговой прямо заявил, что музыкантов в случае депортации в Россию, вероятно, ждет тюрьма.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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