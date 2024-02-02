«Мы не были политизированными!»: «Би-2» объяснились за отъезд из России

Участник группы «Би-2» Ян Николенко на пресс-конференции в Израиле заявил, что коллектив никогда не был политизированным, но после начала СВО был вынужден уехать из РФ «практически сразу». Эксклюзивное видео с признанием есть у «Радиоточки НСН».

«Мы никогда не были политизированной группой, просто писали как писали. И, соответственно, когда началась ***** (спецоперация, прим. НСН), стали писать об этом. И в какой-то момент накопилось к нам такое количество вопросов, что с нами решили поговорить лично. А для этого нас нужно доставить туда, где это будет удобно – в Москву», - сказал он.