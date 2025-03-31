Врачи заявили, что роботы скоро вытеснят медсестер из профессии
Профессор Павел Воробьев заявил НСН, что роботы могут брать кровь из вены, раздавать таблетки и сопровождать больных.
Роботы сегодня не способны выполнять работу врачей, но могут вытеснить их помощников, например, медсестер и медбратьев, эти профессии могут исчезнуть уже в ближайшем будущем, заявил НСН председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев.
Команда ученых из Южной Кореи разработала искусственный интеллект (ИИ), который способен анализировать стандартные данные ЭКГ и определять биологический возраст сердца. Этот показатель может быть полезен для прогнозирования риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Об этом сообщает European Society of Cardiology (ESC). Роботов уже активно используют и в медучреждениях Москвы. Воробьев отметил, что врачей ИИ заменить все-таки не сможет.
«Роботы не ставят диагнозы сегодня. Если мы говорим про расшифровку рентгеновских снимков, то они способны на это, но все равно диагноз ставит врач. Никаких диагнозов ИИ не может поставить. Это запрещено. Они не имеют права ставить диагнозы. Почему? Потому что они врут как сивые мерины. Роботы не делают операции сами по себе. Мы знаем робота «да Винчи», но за пультом сидит врач, который дает ему команды. Сам по себе робот ничего не делает», - рассказал он.
При этом, по словам профессора, развитие роботов угрожает медсестрам и медбратьям, для их замены уже достаточно тех возможностей, которые есть у искусственного интеллекта.
«А роботы по взятию крови из вены прекрасно справляются. Они просвечивают руку, видят вены и вводят иголки. Эта тема может хорошо пойти. Медсестры становятся не очень нужными в этой ситуации. Роботы могут раздавать таблетки, сопровождать больных, помогать при мытье», - заключил собеседник НСН.
С другой стороны, неспособность ChatGpt и остальных нейросетей и программ поставить диагноз не означает, что они не могут помочь врачу в его повседневной работе, добавил Воробьев.
«Может ли помочь ИИ? В принципе, может. Он может подобрать литературу, но к этому надо подходить очень осторожно. Он может сочинить литературу сам. Вы никогда не узнаете, что вам преподнесены фантазии искусственного интеллекта, если вы не специалист», - подчеркнул он.
Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил НСН, что искусственный интеллект пока не способен заменить журналистов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru