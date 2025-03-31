Врачи заявили, что роботы скоро вытеснят медсестер из профессии

«Роботы не ставят диагнозы сегодня. Если мы говорим про расшифровку рентгеновских снимков, то они способны на это, но все равно диагноз ставит врач. Никаких диагнозов ИИ не может поставить. Это запрещено. Они не имеют права ставить диагнозы. Почему? Потому что они врут как сивые мерины. Роботы не делают операции сами по себе. Мы знаем робота «да Винчи», но за пультом сидит врач, который дает ему команды. Сам по себе робот ничего не делает», - рассказал он.

При этом, по словам профессора, развитие роботов угрожает медсестрам и медбратьям, для их замены уже достаточно тех возможностей, которые есть у искусственного интеллекта.

«А роботы по взятию крови из вены прекрасно справляются. Они просвечивают руку, видят вены и вводят иголки. Эта тема может хорошо пойти. Медсестры становятся не очень нужными в этой ситуации. Роботы могут раздавать таблетки, сопровождать больных, помогать при мытье», - заключил собеседник НСН.

С другой стороны, неспособность ChatGpt и остальных нейросетей и программ поставить диагноз не означает, что они не могут помочь врачу в его повседневной работе, добавил Воробьев.

«Может ли помочь ИИ? В принципе, может. Он может подобрать литературу, но к этому надо подходить очень осторожно. Он может сочинить литературу сам. Вы никогда не узнаете, что вам преподнесены фантазии искусственного интеллекта, если вы не специалист», - подчеркнул он.

Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил НСН, что искусственный интеллект пока не способен заменить журналистов.

