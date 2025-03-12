«Как с бухгалтерами»: Профессия программиста не исчезнет из-за нейросетей

По его словам, искусственный интеллект создавался в помощь людям, а не чтобы их заменить.



«Сейчас нейросети уже могут создавать простые сервисы и программы, однако не всегда корректно. Все зависит от сложности запроса. Однако все чаще будет встречаться корректная работа ИИ в сфере программирования. Нейросети создают в формате инструмента, а не как замену людям. Все то, что мы сейчас получаем от разработчиков того или иного искусственного интеллекта, направлено на то, чтобы улучшить нашу жизнь. Это уже помогает людям. Я более чем оптимистично настроен по отношению к нейросетям. Бояться использования нейросетей не стоит. Бояться должны те люди, которые не умеют работать с ИИ, ведь их тогда смогут заменить другие», - отметил эксперт.

Ранее сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев заявил НСН, что ИИ без должного регулирования может начать сеять дезинформацию, что приведет к серьезным последствиям, включая общественные волнения и потерю доверия к информации.

