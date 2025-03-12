«Как с бухгалтерами»: Профессия программиста не исчезнет из-за нейросетей
Профессия программиста не находится под угрозой исчезновения, в нее просто добавляются новые механики модернизации и улучшения благодаря нейросетям, сказал НСН Александр Жадан.
Бояться использования нейросетей не стоит, опасаться нужно тем, кто не сможет работать с искусственным интеллектом (ИИ), ведь их тогда смогут заменить другие, сказал в эфире НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.
Гендиректор компании Anthropic и один из создателей чат-бота Claude Дарио Амодей ранее заявил, что уже через три-шесть месяцев 90% программного кода будет генерироваться ИИ, а через год - 100%. Таким образом, программисты станут не нужны. Жадан отметил, что нейросети - лишь инструмент, а не замена тех или иных специалистов.
«Профессия программиста не находится под угрозой исчезновения, в нее просто добавляются новые механики модернизации и улучшения. Также было с профессией бухгалтера, например. Раньше нужно было у счетного аппарата планировать затраты, считать бюджет, а появлением того же Excel или 1С этим заниматься стало намного проще и эффективнее. Также и у программистов - если раньше они писали коды вручную и пользовались сообществом для решения каких-либо возникающих проблем, то сейчас, как и в будущем, можно в формате голосового или текстового запроса сказать нейросети, что нужно сделать, получить черновик, а затем доработать его вручную или также с помощью ИИ», - сказал собеседник НСН.
По его словам, искусственный интеллект создавался в помощь людям, а не чтобы их заменить.
«Сейчас нейросети уже могут создавать простые сервисы и программы, однако не всегда корректно. Все зависит от сложности запроса. Однако все чаще будет встречаться корректная работа ИИ в сфере программирования. Нейросети создают в формате инструмента, а не как замену людям. Все то, что мы сейчас получаем от разработчиков того или иного искусственного интеллекта, направлено на то, чтобы улучшить нашу жизнь. Это уже помогает людям. Я более чем оптимистично настроен по отношению к нейросетям. Бояться использования нейросетей не стоит. Бояться должны те люди, которые не умеют работать с ИИ, ведь их тогда смогут заменить другие», - отметил эксперт.
Ранее сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев заявил НСН, что ИИ без должного регулирования может начать сеять дезинформацию, что приведет к серьезным последствиям, включая общественные волнения и потерю доверия к информации.
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