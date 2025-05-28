«Насильно в диспансер не положат»: Куда обращаться соседям буйных жильцов
Сегодня в Москве не хватает психиатрических бригад, а наблюдения со стороны диспансера или других психиатрических служб зачастую недостаточно, сказал НСН Дмитрий Ковпак.
Сегодня в России принудительная госпитализация психически нездоровых людей возможна только в том случае, если они представляют угрозу для себя или окружающих, в случае их неадекватного поведения необходимо одновременно вызывать полицию и бригаду скорой психиатрической помощи. Об этом НСН заявил врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, автор курсов для Московского института психоанализа Дмитрий Ковпак.
Москвич, который пытался отравить животных в Московском зоопарке, уже более 10 лет пугает соседей — выбрасывает вещи с балкона, ходит голым по подъезду и портит замки.
Об этом РИА Новости рассказала соседка мужчины Елизавета. Ковпак отметил, что сейчас принудительная госпитализация буйных соседей возможна только в том случае, если он представляет опасность для себя или окружающих.
«В России достаточно либеральный закон о психиатрической помощи, никто не может заставить человека лечиться. Принудительная госпитализация возможна только в том случае, если человек опасен либо для самого себя, либо для окружающих. Кроме того, практикуется активное наблюдение со стороны диспансера или других психиатрических служб, которое в некоторых случаях, если человек не обращается за помощью или избегает помощи, не дает результатов. В конкретном случае необходимо разбираться, дистанционно, не зная пациента и данных о нем, поставить диагноз невозможно. Будет создана специальная психолого-психиатрическая экспертиза, которая уже даст свою оценку, страдает ли человек психическим заболеванием, нуждается ли он в принудительном лечении», — сказал Ковпак.
Собеседник НСН также указал на нехватку психиатрических бригад в Москве.
«Ресурсов всегда не хватает, подобные инциденты как раз обнажают проблему. С одной стороны, правительство Москвы и Минздрав стараются делать все, что от них зависит, но, с другой стороны, в некоторых случаях система дает сбои. Хотя существует и превентивная помощь, и профилактика, и контроль, но данный случай — пример того, что этого контроля не всегда достаточно», — добавил врач.
В заключение Ковпак посоветовал соседям неадекватных граждан при необходимости вызывать полицию и психиатрическую бригаду.
«В случае острого инцидента вызываются и полиция, и скорая психиатрическая помощь, если есть подозрение на нарушение психического состояния. Только врачи могут принять решение о госпитализации пациента. А дальше врачебная комиссия принимает решение о продолжении стационарного лечения либо возможности выхода на амбулаторное. Конечно, обращение в диспансер будет полезным, но диспансер не изолирует и не госпитализирует человека без его согласия», — подытожил он.
Ранее Ковпак заявил, что депрессию нельзя вылечить различными излучениями, также в этом вопросе вряд ли поможет ультразвук. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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