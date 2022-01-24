Врачи стали чаще находить COVID-19 у детей в Подмосковье

Врачи в Подмосковье стали чаще выявлять коронавирус у детей в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на главного врача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова.

Медик рассказал, что недавно в учреждение было доставлено 40 пациентов с коронавирусом, 21 человек, среди которых – дети.

По его словам, сейчас в области минимальный возраст ребенка, заразившегося ковидом составляет семь месяцев. При этом у некоторых детей также наблюдаются случаи заболевания пневмонией в среднетяжелой форме.