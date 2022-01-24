Врачи стали чаще находить COVID-19 у детей в Подмосковье
Врачи в Подмосковье стали чаще выявлять коронавирус у детей в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на главного врача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова.
Медик рассказал, что недавно в учреждение было доставлено 40 пациентов с коронавирусом, 21 человек, среди которых – дети.
По его словам, сейчас в области минимальный возраст ребенка, заразившегося ковидом составляет семь месяцев. При этом у некоторых детей также наблюдаются случаи заболевания пневмонией в среднетяжелой форме.
Осипов подчеркнул, что в связи с увеличением числа госпитализаций, ситуация с течением вируса может ухудшиться.
Он добавил, что вне зависимости от штамма заражения у привившихся граждан заболевание COVID-19 протекает быстрее и легче, чем у тех, кто не делал прививку и посещал общественные места.
Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для профилактики заболевания коронавирусом ни в коем случае нельзя применять дексаметазон и преднизолон, так как они полностью отключают иммунитет и применяются в реанимации только на поздних стадиях болезни.
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