Врачи стали чаще находить COVID-19 у детей в Подмосковье

Врачи в Подмосковье стали чаще выявлять коронавирус у детей в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на главного врача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова.

Медик рассказал, что недавно в учреждение было доставлено 40 пациентов с коронавирусом, 21 человек, среди которых – дети.

По его словам, сейчас в области минимальный возраст ребенка, заразившегося ковидом составляет семь месяцев. При этом у некоторых детей также наблюдаются случаи заболевания пневмонией в среднетяжелой форме.

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Осипов подчеркнул, что в связи с увеличением числа госпитализаций, ситуация с течением вируса может ухудшиться.

Он добавил, что вне зависимости от штамма заражения у привившихся граждан заболевание COVID-19 протекает быстрее и легче, чем у тех, кто не делал прививку и посещал общественные места.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для профилактики заболевания коронавирусом ни в коем случае нельзя применять дексаметазон и преднизолон, так как они полностью отключают иммунитет и применяются в реанимации только на поздних стадиях болезни.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПодмосковьеВрачиДетиКоронавирус
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