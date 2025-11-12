В Красногорске завели дело после взрыва, при котором пострадал 10-летний мальчик
Уголовное дело по факту совершения покушения на убийство ребенка общеопасным способом возбудили в Красногорске Московской области после детонации взрывного устройства, замаскированного под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
По данным правоохранителей, накануне вечером в Красногорске 10-летний мальчик поднял с земли неизвестное взрывное устройство, произошла детонация. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. Следком возбудил уголовное дело.
«В настоящее время с участием следователей и криминалистов проведен осмотр места происшествия, назначена комплексная взрывотехническая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая судебные экспертизы», - подчеркнули в ведомстве.
Проводятся следственные действия по установлению причастных к ЧП.
Ранее стало известно, что мальчик лишился нескольких пальцев, попытавшись поднять найденные в районе детской площадки деньги, пишет Ura.ru. По данным СМИ, взрывное устройство было начинено гвоздями.
