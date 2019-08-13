Россиянам пообещали обсудить четырехдневную рабочую неделю в сентябре

За сокращение рабочей недели, причем, без уменьшения заработной платы выступила Федерация независимых профсоюзов России. В комментарии на сайте ФНПР в обоснование идеи отмечается, что высокопроизводительный труд в отдельных странах уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью. Все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени, находятся на высоком уровне социально-экономического развития, и в целом продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается. ФНПР напоминает также, что в июне этого года премьер Дмитрий Медведев, выступая на 108-й Международной конференции труда в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян в числе ближайших перспектив. Пока российские предприятия, если и переходят на сокращенную рабочую неделю, то разве что в связи с финансовыми трудностями и, разумеется, со значительным сокращением зарплат.

Готовность приступить к разработке законодательной базы для перехода на четырехдневную рабочую неделю уже выразили в Госдуме. Поддержку инициативе ФНПР выразил, в частности, первый замруководителя фракции единороссов, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Эта мера, по его словам, «позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например, пройти диспансеризацию». Дискуссия может стартовать уже в сентябре, - анонсировал Исаев. Он особо подчеркнул, что при гипотетическом сокращении трудовой недели «заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета». Переход, впрочем, должен быть постепенным, в соответствии с возможностями экономики и без потрясений для работодателей.

В Министерстве труда, где получили письмо ФНПР о пользе четырехдневки, идея отторжения тоже не вызвала. Там заявили, что вопрос следует обсуждать с профсоюзами и работодателями. При этом в Минтруде указали, что и сейчас при максимальной продолжительности рабочей недели в 40 часов нижней границы не существует. И в рамках коллективного договора в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней.

Но, как уже было отмечено, на сокращение рабочих часов предприятия и организации идут не от хорошей жизни, а их сотрудники при этом непременно терпят поражение в зарплатах. Там же, где финансовых трудностей не испытывают, не задумываются ни о сокращении трудовой недели, ни рабочего дня. Будет ли в стране дополнительный выходной день, пока большой вопрос, поскольку никаких серьезных оценок влияния этой меры на экономику в целом не публиковалось.

