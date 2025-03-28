СМИ: У Паши Техника выявили сепсис и полиорганную недостаточность
Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева), попавшего в больницу в Таиланде, не могут доставить в Россию из-за критического состояния. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Ранее стало известно, что рэпера госпитализировали, ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ.
По данным СМИ, состояние музыканта резко ухудшилось.
«Паша находится в палате интенсивной терапии, у него сразу несколько критических проблем: пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром», - пишет Baza.
Отмечается, что рэпера подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, вариант с его перевозкой в Россию «даже не обсуждают». Что именно случилось с музыкантом, все еще не ясно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru