Врачи СИЗО запретили Фургалу участие в следственных действиях

По словам Карапетяна, врачи выписали запрет на минувшей неделе. Ему нельзя участвовать в следственных действиях и судебных заседаниях. Адвокат отметил, что Фургал после выписки из больницы СИЗО "Матросская тишина" и прибытия обратно в "Лефортово" находится в медсанчасти СИЗО, за ним наблюдают врачи.

Защитник добавил, что для обвиняемого планируется проведение полного медобследования с применением КТ. Для этого его вывезут в городскую поликлинику. Юрист пояснил, что запрет вызван заботой о состоянии здоровья Фургала. Карапетян рассказал, что его подзащитный прибыл в СИЗО "в крайне неудовлетворительном состоянии".

Вопрос об участии Фургала в заседании по жалобе на продление срока содержания под стражей, которое пройдет в среду 26 мая, еще не решен. По данным адвоката, присутствие бывшего губернатора зависит от его самочувствия.

